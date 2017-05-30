Выставка, посвященная работе Алтайской духовной миссии, откроется в Национальном музее

Завтра, 31 мая в 15.00 часов, в Национальном музее открывается выставка «Алтайская духовная миссия: наследие, традиции, деятельность». Мероприятие проводится к 170-летию со дня преставления Преподобного Макария (Глухарева), 200-летию со дня рождения протоиерея Михаила Васильевича Чевалкова, 190-летию со дня рождения протоиерея Василия Ивановича Вербицкого, говорится на сайте правительства РА.

Выставка является совместным проектом Горно-Алтайской епархии и Национального музея имени А.В. Анохина, на которой представляются материалы из собраний Национального музея, Музея истории Алтайской духовной миссии (с. Майма Майминского района Республики Алтай), личного архива семьи Постниковых и личных коллекций жителей республики. Многие материалы демонстрируются впервые.

Расширение государственной территории и освоение земель Сибири в XVII–XVIII вв. стали историческим моментом начала миссионерства Русской православной церкви. Вхождение Горного Алтая в состав Российского государства в 1756 г. послужило политической предпосылкой развитию деятельности, направленной на распространение православия среди коренного населения.

Началу активного миссионерства среди коренного населения Алтая предшествовала реформаторская деятельность Михаила Сперанского, который 22 марта 1819 г. был назначен Сибирским генерал-губернатором. Отношение к церкви, в частности, к духовной миссии занимало особое место среди его либеральных воззрений. Он считал, что задача духовных миссий – христианизация «инородцев» и их дальнейшее всестороннее просвещение, говорится в сообщении Национального музея.

После принятия «Устава об инородцах» Правительство заинтересовалось возможностью организации в Бийском и Кузнецком округах православной духовной миссии. 15 декабря 1828 года было «высочайше» утверждено положение об ее учреждении. Начальником миссии был назначен архимандрит Макарий (Глухарев). 7 сентября 1830 г. он окрестил в Улале молодого алтайца Элеску именем Иоанна. Этот день алтайские миссионеры считали днем рождения миссии. Окрестив в 1834 году большую часть улалинцев, отец Макарий положил основание центральному стану, сыгравшему главную роль в распространении православия в Горном Алтае.

Будучи истинным подвижником, он старался обратить в христианство как можно больше алтайцев. К 1917 году Алтайская духовная миссия имела 31 миссионерское отделение, охватывавшее 434 селения Бийского и Кузнецкого округов с числом крещеных алтайцев и шорцев – всего 46 729 человек.

Благодаря успешной деятельности Алтайская духовная миссия получила наибольшую известность среди духовных миссий Русской православной церкви в XIX – начале XX вв.

Все основные виды миссионерского делания – проповедь, обучение, богослужение – миссионеры совершали на алтайском и шорском языках. Сильной стороной Алтайской духовной миссии являлись следующие виды деятельности: образовательная, переводческая, литературная, издательская. Этнографические и лингвистические труды алтайских миссионеров не утратили своего научного значения и до настоящего времени.

Сегодня в Республике Алтай проводится большая работа по актуализации наследия Алтайской духовной миссии: организуются Международные научные конференции «Макарьевские чтения», работают Музей истории Алтайской духовной миссии в г. Бийске, Музей Алтайской духовной миссии в Майме, восстанавливается история миссионерских станов и деятелей миссии.

Выставка продлится с 31 мая по 30 июня.