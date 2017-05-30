Общественность требует наказать оперативников, устроивших потасовку после митинга 20 мая

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

20 мая 2017 года, было проведено публичное мероприятие — митинг, целью которого являлось выражение поддержки президенту РФ, также мэру города Горно-Алтайска, главе Кош-Агачского района.

Предполагаемое количество участников мероприятия около 1000 человек.

Однако до начала мероприятия, когда люди начали собираться возле площади, оперативники ГОВД напали на одного из участников. Не взирая на отсутствие реальных оснований, оперативники вступили в силовой конфликт с женщинами и бабушками.

На призыв присутствующих успокоиться, предъявить удостоверение, обосновать причину задержания участника и выдать повестку о вызове на допрос, оперативники адекватно не реагировали. Их поведение было похоже «на действия шакалов», которые любым путем хотят утащить мясо. Все присутствующие производили съемку нападения на участника оперативниками и каждый присутствующий понимал, что это заказ полковника Филипова С.В. Именно по этой причине оперативники вели себя неадекватно, непрофессионально.

После завершения митинга, оперативники в очередной раз напали на участника, вступив с женщинами, бабушками в силовой конфликт, в ходе которого присутствующие дети получили психологическую травму, одна бабушка получила телесное повреждение.

Оперативники кричали, что человек, которого они задерживают, подозревается не то в убийстве, не то в попытке убийства. Как теперь стало известно, вся эта история о попытке убийства ни что иное, как «миф», выдуманный сотрудником администрации города Охламенок Г.А.

В связи с этим напрашивается вывод: оперативники ГОВД вели себя как «оборотни в погонах», провоцировали участников, показали свое презрение к жителям города, проявили беспрецедентную глупость, некомпетентность в своей работе. Руководил этими оперативниками Филипов С.В.

На основании вышеизложенного, просим Вас:

1. Дать правовую и юридическую оценку действиям сотрудников ГОВД.

2. Привлечь к ответственности Филипова С.В. и сотрудников ГОВД, принимавших непосредственное участие в потасовке.

3. Через газету «Листок» предоставить результаты принятых решений.

В том числе просим Вас взять во внимание, что сотрудники ГОВД «перегнули палку», вели себя неадекватно, подрались с населением. Не добились результата нужного им, тем самым выставили себя на посмешище. Страшно подумать, как ведут они себя в своих кабинетах. Содержать на наши налоги таких сотрудников мы не желаем.

Под письмом 23 подписи, данные имеются в редакции

Письмо направлено Министру МВД по Республике Алтай и Прокурору Республики Алтай