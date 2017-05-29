Суд признал неправоту мэрии Горно-Алтайска

Сегодня Горно-алтайским городским судом вынесено решение, которым признаны незаконными указания и требования администрации города в отношении члена совета регионального отделения ПАРНАС Смирнова Павла Анатольевича о прекращении пикета 15 апреля.

Суть истории такова, 15 апреля во время пикетирования на остановек Жилмассив недалеко от магазина "Аникс", которое проходило в рамках всероссийской акции "НАДОЕЛ", адимнистрацией Горно-Алтайска было вынесено требование о прекращении правонарушения. По мнению мэрии баннеры с изображением Владимира Путина и Александра Бердникова не соответствовали цели меропрятия, более того пикетирующий, по их мнению, не имел права разговаривать с прохожими и раздавать листовки.

Поскольку Смирнов такие беззаконые требования выполнять не собирался, со стороны администрации было выдано указание о прекращении публичного мероприятия. В результате сотрудники полиции срезали и изъяли баннеры с изображением Путина и Бердникова.

Судом дана юридическая оценка всех этих действий, которые в данный момент признаны незаконными.