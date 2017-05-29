Все уже занято

Сегодня, 29 мая, Сергей Сергеевич Михайлов подал заявку о проведении митинга 12 июня в рамках всероссийской кампании, которую инициировал Алексей Навальный. При подаче заявки сотрудники администрации Горно-Алтайска честно сообщили, что место, на которое претендовали организатооры митинга - площадь Ленина - занято до 10 вечера другими заявителями. Все другие возможные места в городе также уже заняты всевозможными мероприятиями. Помимо этого, сотрудники мэрии высказали удивление, почему заявка подается так поздно, на что Сергей Михайлов отметил, что заявка подается не ранее чем за 15 и не позднее чем за 10 рабочих дней.

29 мая, как видите, ближайший возможный день, чтобы подать заявку на проведение митинга 12 июня.

Из разго

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вора с сотрудниками администрации стало известно следующее, в ближайшее время (12 июня) будет опубликовано постановление правительства Республики Алтай относительно гайд-парка, площадка перед Домом культуры, которой оппозиция уже дважды коварно пользовалась (26 марта и 20 мая) судя по всему будет перенесена на территорию Городского парка культуры.