"Закроете такую школу, тогда начинайте открывать тюрьмы"

В нескольких номерах газеты «Листок» мы читаем статьи в защиту директора вечерней школы Терентьевой Г.Н. Прочитав, решили, что тоже должны сказать то, что о ней знаем, а знаем мы ее более тридцати лет, так как живем с семьей Терентьевых или в соседях, или на соседних улицах, или просто в одном городе. Мы считаем, что то, что происходит с Галиной Николаевной, может произойти с любым хорошим человеком, так как у нас за всё несут ответственность те, кто попадают в «преступники» по сфабрикованным делам, как пишут учителя школы в своем обращении к А.В.Бердникову. Настоящие же коррупционеры, расхитители и мошенники живут себе припеваючи.

Так никто не ответил за затопление нашего города в 2014 году, когда городу был нанесен огромный ущерб. Как пострадали наши улицы, наши дома, было уничтожено имущество людей. А как пострадала семья Терентьевых, мы знаем не понаслышке. Сами были свидетелями, как полностью было уничтожено в их доме все, что они наживали годами. И нет виновных! При этом затоплении Терентьева Г.Н., несмотря на собственную беду, еще и помогала всем, кто нуждался. Именно к ней обращались для оказания помощи пострадавшим наши депутаты Ивашкин А.С., Хабаров В.И. Хотим спросить у них, почему же вы молчите и ничего не скажете в защиту директора школы и очень хорошего человека?

В газете пишут, что она выплатила незаконно своей дочери деньги. Никогда в это не поверим. Семья Терентьевых известна всем нам. Никогда хапугами или ворами их никто не назовет. Случилась беда у соседа, погорел дом, они помогли, чем могли. Никогда не отказали в помощи любому, кто обращался и денег не возьмут. Если и есть, что заработано у них в доме, то это огромным трудом хозяина Терентьева А.А., который также немало сделал и для украшения родного города. Их дети выросли на наших глазах. Это хорошие дети, за воспитание которых родителей не раз благодарили. Они получили хорошее образование, работают, не пьянствуют, не наркоманят, то есть приносят пользу государству. А дочь Дина в детстве играла в учительницу, так играя и научила многих наших детей читать. К ней даже в полушутку и полусеръез (ведь сама еще ребенок) обращались родители, чтобы научила читать других ребят. Эта дочь никогда не возьмет чужого, ей не принадлежащего, так воспитана она. А если работает на двух работах, то нам кажется, что за это не судить надо, а поощрять. Сколько в стране молодых людей, не желающих работать, ни к чему не стремящихся, сеют по свету «социальных сирот», которых вешают на шею нам, государству. А здесь молодая, воспитанная, ответственная, имеет свою семью, работает на двух работах, чтобы жить достойно, а результат каков...

За более 30 лет никаких скандалов, ссор, ругани с этой семьей не было. Единственное неудобство от этой семьи: Терентьев А.А. всю свою жизнь начинал работать с 5 часов утра, и звон из его мастерской не давал спать по утрам соседям. Это простые, трудолюбивые и порядочные люди, на долю которых выпало много горя и бед. Но они не озлобились, также добры ко всем людям. Они ухаживали за своими престарелыми родителями и сейчас, если можно так сказать, на их руках две матери, ветераны войны и труда, бабушки, которые с детского возраста работали в войну и теперь одна слепая, а другая без движения.

Что же касается вечерней школы, то хотим сказать следующее: закроете такую школу, тогда начинайте открывать тюрьмы. В школу, где работает Терентьева Г.Н., идут те, кто не хочет оказаться на обочине жизни, кто хочет приносить пользу обществу, семье. Они работают и учатся, у многих семьи, дети — все это надо поощрять. А директора, который создает все условия, чтобы люди получали образование, помогает всеми силами тем, кто не пополняет ряды преступников, бездельников, наркоманов, а стремится жить правильно, нужно не судить, а помогать всем миром такой школе. Только такой директор, справедливый и порядочный, сам испытавший все трудности жизни, понимающий, чуткий, не высокомерный и болеющий за свою работу, может возглавлять школу для социально незащищенных, работающих, но являющихся малоимущими, строящих свою жизнь через

трудности.

Это мы также знаем не понаслышке, так как дети из многих наших простых семей учились в вечерней школе и рассказывали о школе, ее учителях и о директоре. Все они или получили высшее образование, или среднее специальное, или работают, получив аттестат вечерней школы.

Сейчас Галина Николаевна очень болеет. Хотим поддержать ее в эту трудную минуту жизни, пожелать ей выздоровления и вернуться в свою школу, чтобы продолжить помогать людям.

Обращаемся ко всем, кто учился в вечерней школе, кто знает директора, учителей, не молчите, пишите в защиту Галины Николаевны, пишите вплоть до президента. Не дайте довести человека до того, что случилось с врачом Демчуком. То, что происходит у нас в городе, касаться должно всех. Если так дело пойдет дальше, то у нас скоро пересадят всех учителей, директоров школ. Кто будет учить наших детей? Лечить и учить будет некому, потому что уберут тех, кто не угоден, несмотря на то, что они лучшие в своей работе. И воспользуются теми законами, которые создаются не для улучшения нашей жизни, а для того, чтобы держать на коротком поводке непослушных.

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