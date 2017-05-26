Горно-Алтайск отметит День пограничника

27 мая на территории Мемориального комплекса «Парк Победы» с 19:00 до 20:30 пройдет акция «Боевой расчет», посвященная Дню пограничника, а 28 мая с 10 до 11 часов на (перед зданием Отделения ГИБДД Отдела МВД по Республике Алтай) состоится торжественный митинг информирует сайт мэрии.

Ежегодно у памятного знака воинам пограничникам собираются не только офицеры и прапорщики, проходящие действительную службу, но и ветераны, дети, внуки, жены, родственники тех, кто защищал и защищает рубежи нашей Родины, а также курсанты военно-патриотических клубов, призывная молодежь.