ебенок попал в реанимацию из-за безответственности взрослых

В редакцию обратилась пожилая женщина, как она рассказала, ее правнук оказался в реанимации из-за К.(данные есть в редакции), сожителя ее дочери.

Ее дочь проживает в доме с четырьмя несовершеннолетними детьми, младший из которых явлется ей внуком, малышу всего один год. Также на территории домовладения в гараже поселился сожитель дочери. Как рассказала бабушка, он пьет и нигде не работает, неоднократно угрожал ее дочери и детям. Недавно он попытался воплотить свои угрозы в жизнь и обрезал в доме электропровода, отключил воду. Такого рода хулиганство, считает бабушка, и стало одной из причин несчастного случая, о котором речь пойдет ниже.

Младший ребенок, проживающий в доме, оказался в реанимации, малыш обварился кипятком. Жильцы дома собирались отпраздновать его день рождения, исполнился годик, и готовили небольшой праздник. Бабушка малыша поставила кипятиться воду в чайнике на полу, так как провода были обрезаны и возможности разместить прибор в более безопасном месте, видимо, не было и ребенок опрокинул его на себя.

"Из-за того, что он перезал провода, отключил воду, поломал электроплиту, вынес кухонный гарнитур. Это послужило причиной несчастного случая, чайник пришлось греть на полу и ребенок обварился, сейчас находится в реанимации", - рассказывает прабабушка малыша.

Пожилая женщина все время плакала и не могла собраться с мыслями, чтобы рассказать эту историю, но она уверена, что виноват во всем сожитель ее дочери. На него неоднократно жаловались полиции, дети часто звонили бабушке и жаловались на него, но никто ничего сделать не мог, говорила она. Однажды он избил отца детей, который пытался препятствовать его общению с детьми, как-то сильно избил дочь, но она не обращалась в полицию.

"Она его либо любит, либо боится, выгонять не хочет, а я боюсь за детей", - говорит бабушка. - "Сейчас уних долг за свет больше 12 тысяч рублей. Пусть он тоже платит, он пользуется светом в своем гараже. Он туда дружков своих водит и они вместе там пьют. Прошу помочь его выселить и обеспечить детям безопасность".

Пока бабушка рассказывала свою историю, ей позвонили и сообщили, что ребенок в реанимации пришел в себя.

Данные обратившейся имеются в редакции