День славянской письменности и культуры

24 мая на центральной площади г.Горно-Алтайска состоялся праздничный концерт, посвященный «Дню славянской письменности и культуры». Начало мероприятия открыл крестный ход православных христиан от Церкви Преподобного Макария Алтайского до центральной площади города. Затем на центральной площади, куда прибыл кресный ход, отслужили молебен. В 17.00 состоялся концерт, в котором участвовали Академический хор "Камертон", Церковный хор, сводный хор Горно-Алтайска с Государственный оркестром под руководством Владимира Егоровича Кончева, Музыкальная школа №2, Колледж культуры и искусства и педагоги музыкальных школ.

Участников было около 120 человек. Артисты исполняли песни отечественных авторов, русские народные песни, и даже начавшийся дождь, не позволил артистам уйти со сцены, они стойко продолжали концерт. Заместитель председателя правительства Республики Алтай Наталья Михайловна Екеева поздравлением всех участников завершила концерт.

День славянской письменности и культуры отмечают в России с 1991 года в разных городах. Праздник посвящен святым Кириллу и Мифодию, прибывшим в славянские страны проповедовать Христа. В отличие от других проповедников, которые доносили слово Божие на греческом и других языках, Кирилл и Мифодий были твердо уверены, что проповеди должны доноситься людям на их родном языке. В это время не было славянской письменности, и святые начали создавать славянский алфавит, а затем появилось на славянском языке и святое Евангелие.