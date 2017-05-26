В День защиты детей в Горно-Алтайске частично перекроют движение. Программа праздника

1 июня в городе Горно-Алтайске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. По традиции в этот день с 8:00 до 17:00 часов будет обеспечен бесплатный проезд в городском общественном транспорте детей до 18 лет. Кроме этого, в городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные этому празднику. Так, главной площадкой торжеств станет площадь им.В.И.Ленина. В связи с этим будет перекрыто движение автотранспорта на участке дороги по ул. Чорос-Гуркина от Центральной почты (ул. Чаптынова д.17) до Дома Правосудия (ул. Эркемена Палкина, д.3) с 10:00 до 15:00 и проезд с улицы Чорос-Гуркина на проспект Коммунистический от Дома Правосудия до торгового центра «Панорама» с 8:00 до 15:00, сообщает мэрия Горно-Алтайска.

На площадьи им.В.И. Ленина пройдут следующие мероприятия:

11:00 - открытие праздничной программы «Планета детства», посвящённой Дню защиты детей (сцена на площади им. В.И. Ленина)

11:30 - выставка животных в Городском сквере «Не секрет для всех вокруг, мой питомец лучший друг…»

11:30 - работа игровых аллей в Городском сквере, туристская площадка «Верёвочный парк»

11:30 - концерт детских музыкальных школ города Горно-Алтайска «Музыкальная капель» (сцена на площади им. В.И. Ленина)

13:00 - концертная программа творческих коллективов муниципальных образовательных организаций города Горно-Алтайска «Парад планет»

Стадион «Динамо»:

11:00 - спортивный праздник

Городской парк культуры и отдыха:

14:00 - конкурсно-игровая программа «Красная шапочка и её друзья», Гала-концерт победителей фестиваля «Радуга талантов»

15:00 - конкурсно-игровая и выставочная программа библиотек и художественной школы

18:00 - концертная программа для молодёжи «Живой звук»

Микрорайон «Гардинка»:

12:00 – День веселых затей «Весь мир подарим детям!»