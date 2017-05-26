Пьяный горожанин решил похулиганить и разбил стекло у первого встречного авто

От жителя республиканской столицы поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин повредил принадлежащий ему автомобиль «Toyota Hiace». Сотрудники патрульно-постовой службы неподалеку от дома, где стоял поврежденный автомобиль, задержали мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, рассказывает сайт МВД по РА. Заявитель, пояснил, что именно этого гражданина видел около своего автомобиля.

В ходе разбирательства установлено, что ночью горожанин, услышав звук разбитого стекла, вышел на балкон и увидел около своего автомобиля неизвестного гражданина. Выйдя во двор, он обнаружил, что на транспортном средстве разбито боковое стекло, а в его салоне находится камень. О произошедшем мужчина сразу сообщил в полицию. Сумму причиненного ущерба потерпевший оценил в 5000 рублей.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где была установлена его личность, им оказался 44-летний житель республиканской столицы, ранее совершавший преступления. Свою вину он отрицать не стал и пояснил полицейским, что повредил транспортное средство из хулиганских побуждений, сославшись на состояние алкогольного опьянения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.