«Пешеходников» стало меньше

Новость, конечно, скорее для городской страницы, но пришла, когда городская вкладка уже была подготовлен к печати, поэтому — здесь. Пешеходный переход возле ТЦ «Байтерек» отныне не существует и горожанам предлагается пользоваться рядом расположенным переходом — от редакции «Звезды Алтая» до «Марии РА».

Стоит отметить, что информация о ликвидации одного из двух близко расположенных переходов появилась еще в начале 2017 года – «Также ликвидации подлежит нерегулируемый пешеходный переход на ул.Чорос-Гуркина в районе дома №36, расположенный ближе к торговому центру «Байтерек». Комиссия пришла к выводу, что он создает трудности для движения автомобильного транспорта и представляет опасность для пешеходов. После того, как он будет ликвидирован, там будет установлено временное ограждение и таблички «Пешеходный переход ликвидирован», - говорилось на официальном сайте Горно-Алтайска.

По мнению обратившихся к нам жителей, это создает неудобства и для автомобилистов, и для пешеходов. Логичнее было бы, наоборот, оставить действовать переход у «Байтерека».

Еще зимой эту новость комментировали так: «Возле жилого дома по ул. Чорос-Гуркина, 36, где жители могли напрямую к тому же «Байтереку» пройти, переход закрывают, зато напротив нежилого 38 дома («Звезда Алтая») переход оставляют. Теперь чтобы дойти до магазина, придётся переходить две забитых машинами улицы и ещё пересекать вечно скользкий выезд из «разноторговских» дворов и тем же путём, по опасной дуге, с сумками тащиться обратно. Воистину, всё для людей!»

Наивный вопрос: что, «Мария РА» оказалась более сильным лоббистом, чем «Аникс»?