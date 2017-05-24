РАДУГА ТАЛАНТОВ

21 мая в Доме культуры Горно-Алтайска состоялся открытый городской фестиваль детского творчества "Радуга талантов". Хотя мероприятие заявлено в формате города, стоит отметить, что среди участников были и многие коллективы из районов Республики Алтай, а также гости из Алтайского края. Возраст участников - от детсадовцев до старшеклассников.

Мероприятие началось в 10 часов, наш корреспондент ушел оттуда в районе обеда и все это время в ГДК был настоящий муравейник - более 100 участников то распевались, то репетировали, то переодевались, то просто сновали туда-сюда.

Как отмечено на страничке ГДК Горно-Алтайска в социальной сети "Вконтакте", "членами жюри было отсмотрено 85 вокальных и 72 хореографических конкурсных номера. Оценивали конкурсантов Комарова Светлана Анатольевна - начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г.Горно-Алтайска; Коротков Сергей Николаевич - Заслуженный артист РА, директор Городского Дома культуры; Романович Юлия Владимировна - председатель филиала Всероссийского хорового общества в РА, директор государственной филармонии РА; Чинина Айсулу Михайловна - Директор детской музыкальной школы №2; Сныга Елена Николаевна - преподаватель хорового отделения ДМШ №1; Гасанов Завид Исламович - руководитель танцевально-спортивного клуба "Тандем".

Конечно, стоит отметить высокий уровень подготовленности детей, яркие костюмы, заинтересованность родителей, которые поддерживают своих ребятишек в творческих порывах.

В зале также отмечалось много бабушек и дедушек - наверняка те тоже гордились подрастающим поколением. Но без ложечки дегтя не обошлось. Все же конкурс длился долго, многие дети, особенно те, кто не живет в городе, приехали утром и ждали по нескольку часов и уставали к моменту выхода на сцену. Вероятно, организаторам стоило продумать этот момент и, может быть, провести мероприятие в два дня. Нередки, к сожалению, были ситуации, когда одну и ту же песню исполняли несколько детей. Понятно, что музыкальные руководители не умеют читать мысли коллег, но все же самых распространенных песен, наверное, стоило бы избегать - хотя бы просто потому, что это стресс для маленького исполнителя - видеть, что его песню уже поет конкурент.

1 июня в 15:00 часов в городском парке культуры и отдыха состоится детский праздник "Красная Шапочка и ее друзья", в рамках которого пройдет гала-концерт и награждение участников и победителей фестиваля "Радуга талантов".

Соб. инф. Фото Инны ЖУЛАЕВОЙ