Удобный матрас - не мелочь

Жительница города, которой не раз приходилось пролечиваться в кардиологическом отделении Республиканской больницы (ее данные имеются в редакции), рассказала о том, каково приходится больным. Она утверждает, что аналогичная ситуация в других отделениях: ее знакомые и соседи лежали в терапии, урологии, где картина та же.

А дело, казалось бы, в мелочи, что для любого человека, а тем более больного, совсем не мелочь: в плохих матрасах. Некоторое время назад был сделан капитальный ремонт и проведено оснащение больницы новой мебелью - тумбочками, деревянными кроватями без пружин, - а вот пружинные матрасы, как полагается на деревянные кровати, в смету, видимо, не включили, или кто-то "сэкономил".

Персонал больницы выходит из положения так: старые матрасы по 2-3 штуки настилают на новые кровати, считая, что так сойдет. "Но на них уснуть совершенно невозможно даже здоровым людям - знакомая медсестра попыталась подремать в ночную смену на кровати в палате и не смогла - сказала, что на этих буграх спать невозможно. А что говорить про больных, которым и так плохо? Да, мебель новая, постельное белье чистое, но почему-то не хватило денег, или совести у кого-то не хватило, чтобы сделать правильный комплект на деревянные кровати - пружинные матрасы. Я лежала в декабре, ушла раньше, не долечившись, из-за плохого спального места, так как спать было совершенно невозможно, а нужно было бы пролежать хотя бы 10 дней. Насколько я знаю, с тех пор ничего не изменилось. Там так и остались жиденькие матрасики, практически простынки, с кочками и буграми, и то, что их кладут на кровать по несколько штук, нисколько не помогает".

Еще женщина просила отметить, что в кардиологическом отделении не предусмотрена нормальная вентиляция. Больные люди задыхаются, а открыть окно или форточку нельзя, так как сквозняки чреваты простудами для ослабленных людей.

Соб. инф.