Бывший директор ГАСК отправится в колонию на шесть лет

Горно-Алтайский городской суд вынес приговор директору строительной компании, виновному в обмане дольщиков на 134 млн рублей, пишет "Федерал-пресс". Суд установил, что генеральный директор ООО «Горно-Алтайская строительная кампания» Вячеслав Борщев виновен в мошенничестве в крупном размере, а также неправомерным действиям при банкротстве и присвоении в особо крупном размере.

С 2014 по 2015 год Борщев по стоимости ниже рыночной привлекал граждан к строительству домов в Горно-Алтайске. При этом дома так и не были построены, а 78 дольщиков потеряли 134 млн рублей. Кроме того, при осуществлении процедуры банкротства мужчина воспрепятствовал деятельности арбитражного управляющего.

Обвиняемый сотрудничал с судом и заключил досудебное соглашение. Борщева приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осужденного материального ущерба.