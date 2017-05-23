Для жителей микрорайонов №9 и 10 городский власти проведут планерку

Жителей микрорайонов №9 и 10, предпринимателей, представителей ТСЖ и управляющих компаний приглашают на встречу с депутатами и руководством города, которая состоится в четверг, 25 мая, в 17:30 часов в актовом зале школы №13. Помимо депутатов и руководства на встречу приглашены представители правоохранительных органов и других служб жизнеобеспечения города, сообщает сайт мэрии.

В ходе обсуждения, горожане смогут задать волнующие их вопросы и обозначить имеющиеся проблемы перед муниципальными властями и депутатским корпусом.

По итогам встречи под руководством первого заместителя главы администрации города Ольги Сафроновой разрабатывается план по решению поднятых жителями проблем, а так же формируются предложения по развитию микрорайона.