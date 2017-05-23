В Горно-Алтайске пройдет "Суббота донора"

27 мая Республиканская станция переливания крови проводит донорскую акцию «Суббота донора» и приглашает жителей республики на сдачу крови. Потенциальных доноров ждут в субботу, 27 мая, по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Шоссейная, 23. Акция будет проходить с 8 до 12-00. При себе иметь паспорт.

На сегодняшний день в Горно-Алтайске зарегистрировано 206 кадровых донора крови, в Майме – 34. Всего Республике Алтай насчитывается 2624 донора, отрадно, что их количество ежегодно растёт.

В Республике Алтай проживает 693 почётных донора, в их числе 302 жителя Горно-Алтайска, 391 – представители районов.

Источник: сайт Минздрава РА