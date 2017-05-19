Сделайте, чтобы нам было удобно

В редакцию "Листка" принесли довольно неоднозначное письмо о беспорядке на площади Ленина:

"Здравствуйте уважаемые жители г.Горно-Алтайск. Мы - семья из с.Чемал. Приехали в гости в столицу нашей любимой республики. Встретившись со своей родней, мы решили прогуляться семьями с детьми по площади им.Ленина. Все бы ничего, красивая площадь, шикарный фонтан, но - одно но! Омрачило нашу прогулку по площади то, что так громко "орет" рекламный телевизор, даже не слышно было, что говорят наши дети! Мы и себя то плохо слышали, все потому что телевизор орет очень громко, и это доставляет дискомфорт.

Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что предприниматели на площади настолько обнаглели, что орут даже на таких как мы, с колясками, в которых дети, якобы мы мешаем кататься их машинкам, то и дело в коляску врезается какая-то машинка, то в ногу врезается, в моего трехлетнего сына, тем самым ребенок был травмирован. Да и к тому же есть такое понимание, не каждый родитель имеет желание и может позволить себе заплатить 100 рублей за какую-то грязную, замызганную машинку. Все это смахивает на "развод". Детям вроде и хочется покататься, а возможности не всегда позволяют того. С батутами тоже история странная, все какое-то замызганное, грязное, дети толкаются там, падают и иногда травмируются. Некоторые горожане высказывают свое недовольствие. Так куда же санитарные службы? Это вопрос?

Да к тому же площадь им.Ленина не подходящее место для коммерсантов с подобным инвентарем. Должна быть иная, отдельная площадь с подобным направлением. Для кого эта площадь, для коммерсантов? Или для людей? Что сделали с этой площадью, во что ее превратили? О ужас!!!

Люди, потребуйте властей убрать эти замызганные машинки, грязные батуты. Все это травмоопасно для наших с вами детей. И в парке птички должны щебетать, радуя слух, а не орать телевизор "тулебаевский". Тулебаев у вас депутат, его и просили навести порядок на площади им.Ленина. Ведь площадь для людей, а не для депутата и коммерсанта.

Читай Роспотребнадзор и принимай меры".

P.S. Уж чтобы в комментариях не писать, напишу здесь. Столько ребятишек резвятся на площади, и на машинках катаются, и прыгают на батуте - ничего преступного в этом не вижу. Если уж совсем в маразм впасть, то и асфальт для ребенка травмоопасен, и муха, которая может в рот залететь. Да вообще быть ребенком травмоопасно, особенно когда еще так мало знаешь об опасном. Чтобы телевизор не мешал, можно подальше в парк уйти, там его не слышно, чтобы дети не выпрашивали денег на аттракционы - не водите их на аттракционы. Конечно это "развод", чей то заработок на несчастных детках, которые видят яркие игрушки и хотят их. Но вы не забывайте, что некоторые ходят в этот парк с детьми только для того, чтобы малыши покатались на машинках.