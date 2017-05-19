Полицейские разыскивают водителя мопеда, сбившего ребенка в Горно-Алтайске

В Горно-Алтайске 18 мая 2017 года около 16:00 часов, в районе дома № 48 по ул. Чорос-Гуркина, неустановленный водитель, управляя мопедом, допустил наезд на 8-ленюю горожанку, находившуюся на тротуаре. После чего виновник происшествия с места ДТП скрылся. Девочка с полученными травмами госпитализирована в республиканскую детскую больницу, под наблюдение медиков, сообщает сайт МВД по РА.

В настоящее время сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия. По факту ДТП возбуждено административное расследование.

Граждан, ставших очевидцами указанного ДТП, или обладающих какой-либо информацией о виновнике происшествия, просим позвонить в дежурную часть УГИБДД МВД по Республике Алтай по телефону: (38822) 2-87-77, либо сообщить в ближайший отдел полиции по телефону 02.