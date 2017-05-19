Житель Горно-Алтайска осужден за игру в покер

17 мая мировой судья судебного участка г.Горно-Алтайска вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя. Как рассказывает сайтпрокуратуры региона, с ноября 2014 года по 28 октября 2016 года осужденный с целью извлечения дохода с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в нежилом помещении, расположенном в Горно-Алтайске, разместил игровое оборудование для проведения азартных игр.

Он доставил в помещение изготовленный и оборудованный для игры в покер стол, а также игральные карты и фишки. После этого он разослал СМС с мобильных телефонов на абонентские номера участников азартной игры, приглашая их в помещение, оборудованное под игровой клуб. В сообщениях он указывал суммы минимальной ставки для участия в игре покер, месте и времени проведения азартных игр.

Осужденному назначено наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.