В Горно-Алтайске начнут ходить автобусы для маломобильных граждан

Автобусы для маломобильных граждан в ближайшее время появятся на улицах Горно-Алтайска. Ранее на встрече с Главой Республики Алтай Александром Бердниковым лидеры общественных организаций обсудили вопрос о доступности общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Особенно такой транспорт необходим инвалидам-колясочникам, так как в обычные автобусы им попасть сложно, отмечает сайт правительства РА. Уже приобретено три единицы новой техники.

Отныне любой человек, имеющий какие-либо ограничения по здоровью, сможет съездить по своим делам, добраться до поликлиники или до работы на общественном транспорте. Особенно удобны они будут для инвалидов-колясочников. В автобусе есть специальное устройство-аппарель. Маршрут адаптируют для всех. Будет он межмуниципальным: Горно-Алтайск, Майма и Кызыл-Озек.

В автобусе предусмотрена кнопка вызова. Водитель лично помогает каждому маломобильному пассажиру. В салоне также предусмотрено специальное место, есть и ремни безопасности, с помощью которых закрепляется инвалидное кресло. Сообщить о выходе из автобуса пассажир также может при помощи звукового сигнала.

Такой общественный транспорт на улицах Горно-Алтайска появится уже в скором времени. Кроме этого в рамках государственной программы «Доступная среда» в Горно-Алтайске уже ходят автобусы с автоинформаторами. Их имели возможность оценить люди с проблемами слуха и зрения.

Также в этом году выделено два миллиона рублей на обустройство остановок в Горно-Алтайске и Майме. Они будут удобны для маломобильных граждан.

В тестировании нововведения участвовали представители Министерств регионального развития и Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай. Также была приглашена известная паралимпийская спортсменка Людмила Рыспаева.