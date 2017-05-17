Сторонники Облогина и Джаткамбаева 20 мая собираются на митинг

Известно, что заявка на проведение митинга в защиту Виктора Облогина и ещё одного находящегося под уголовным преследованием главы муниципалитета — Ауэльхана Джаткамбаева, подана в мэрию Горно-Алтайска. Митинг должен пройти 20 мая на площади Ленина в Горно-Алтайске. Начало — в 12 часов дня.

По словам организаторов, в числе которых Василий Романов, Миржан Акпасов, Айдос Самашев, заявка на митинг подана в администрацию города еще 10 мая, но пока однозначного ответа не поступило, соответственно, место проведения митинга пока не определено. Организаторы надеются привлечь к участию в мероприятии порядка тысячи человек, администрация же просит их снизить количество народа, мотивируя это тем, что в городе немного площадок, способных принять столько митингующих, и часть из них, например, площадка возле Дома культуры, уже заняты плановым ремонтом. Устроители же массового мероприятия считают, что под их цели вполне подойдет главная площадь города. Молодые люди и их сторонники считают, что дела Облогина и Джаткамбаева не что иное как политический заказ и уверены, что вину доказывать должен суд, компетентный и честный. Также они намерены просить изменить меру пресечения главе Кош-Агачского района — с содержания под стражей на домашний арест.

Когда номер готовился к печати, поступила информация о том, что митинг успешно согласован на площади Ленина, но копию распоряжения администрации мы пока не видели.