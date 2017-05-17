"Если она не справляется - пусть вернут Облогина"

"Вы посмотрите, что в городе происходит. Мусор везде. Мы были самым чистым городом России, а теперь что?" В редакцию "Листка" обратилась представительница одного из уличных комитетов Горно-Алтайска, возмущенная состоянием мусорных контейнеров и в целом городских улиц:

- Все утро звоню и никому не могу дозвониться. Возле "Ростелекома" у контейнера стоит ряд пустых пивных бутылок - красота... грязь с дороги не убирается, раньше этот "Буран" ездил, который как пылесос, а сейчас он стоит арестованный. Что бы не выкупить-то его? Поставили во главе города эту Сафронову, так к ней на прием не попасть. Чего она боится?

Раньше, мы все привыкли, что были планерки по понедельникам, и многие мелкие проблемы оперативно решались, но ведь убрали их! А почему, зачем?

По Чорос-Гуркина зимой трактор сугробы раздвигал - половину кустов, которые шариками подстригали, поизломали, а ведь красиво было. И никто ничего не восстанавливает. Заездов в частный сектор по этой улице не стало - по тротуарам ездить? Так за это штраф положен.

Если она, Сафронова, не справляется, пусть вернут нашего Облогина. Ему, конечно, свое честное имя восстановить надо, но все же видят - очень грязный город стал... Я с 1969 года здесь живу, мне есть с чем сравнить.

Данные обратившейся есть в редакции