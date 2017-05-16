Несовершеннолетний житель региона пытался похитить одежду в магазине

Сотрудники отдела МВД России по г. Горно-Алтайску по горячим следам задержали несовершеннолетнего горожанина, совершившего грабеж в одном из магазинов республиканской столицы, молодой человек похитил из магазина одежду и обувь.

По данным сайта МВД по РА, администратор магазина с помощью камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, увидела, как один из покупателей прячет под куртку упаковку носков, кеды и кепку. Заметив, что за ним наблюдают, юноша вытащил вещи и спрятал их под полокой с одеждой, после чего попытался покинуть магазин, но был остановлен торговыми работниками у кассы.

Продавцы попросили юношу показать содержимое его карманов и расстегнуть куртку, однако выполнить их просьбу он отказался. В это время один из продавцов принес на кассу вещи, спрятанные молодым человеком под прилавком, и для дальнейшего разбирательства вызвал наряд полиции. Услышав, что в магазин вызыват полицию, подозреваемый схватил лежащие на прилавке вещи и выбежал из магазина, догнать его продавцам не удалось.

С помощью записей с камер видеонаблюдения оперативники установили причастность к совершению грабежа 17-летнего жителя республиканской столицы. Менее часа потребовалось наряду патрульно-постовой службы, чтобы установить местонахождение подозреваемого и доставить его в отдел полиции. В момент задержания на молодом человеке уже были надеты похищенные вещи. После предъявленных полицейскими доказательств, юноша не стал отпираться и признался в содеянном.

В настоящее время все похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.