График отключения горячей воды в Горно-Алтайске

Утверждены графики остановки котельных и тепловых пунктов для проведения планово-профилактических работ по подготовке системы горячего водоснабжения к работе в зимних условиях 2017-2018 годов. Ресурсоснабжающими организациями города Горно-Алтайска, которые осуществляют подачу горячего водоснабжения, с 15 мая проводятся профилактические работы на системах горячего водоснабжения, передает сайт мэрии Горно-Алтайска.

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На период проведения планово-профилактических работ объекты повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные и дошкольные учреждения и т.д.) подлежат обеспечению горячей водой от собственных резервных источников.

Какая котельная обслуживает ваш дом, можно уточнить в управляющей компании.