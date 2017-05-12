Шестилетний ребенок оказался под колесами автомобиля полицейского

Министром внутренних дел по Республике Алтай полковником полиции Павлом Гаврилиным назначена проверка по факту совершения дорожно-транспортного происшествия сотрудником полиции в городе Горно-Алтайске. По данным сайта МВД по РА, 11 мая 2016 года около 21:00 часов в Горно-Алтайске, в районе дома № 149 по проспекту Коммунистическому, водитель-сотрудник Отдела МВД России по г. Горно-Алтайску, находясь на службе, в форменной одежде, трезвый, управляя служебным автомобилем, допустил наезд на 6-летнего мальчика, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении 9-летнего брата.

С полученными травмами ребёнок был госпитализирован в детскую республиканскую больницу.

По факту ДТП назначена и проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.