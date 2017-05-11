Ольга Сафронова побеседует с горожанами в прямом эфире

12 мая в 19:00 часов на телеканале «Планета-ТВ» выйдет в свет телепередача «Наш город». Гостьей прямого эфира станет первый заместитель Мэра города Горно-Алтайска Ольга Сафронова и разговор в студии пойдет на тему благоустройства города. В телепередаче Ольга Александровна расскажет о реализации проекта «Формирование современной городской среды» и ответит на вопросы горожан. Жители города Горно-Алтайска смогут задать все интересующие вопросы по телефону (38822) 2-11-00, говорится на сайте мэрии Горно-Алтайска.

Смотреть телепередачу можно на телеканале «Планета-ТВ» или на на сайте телеканала.