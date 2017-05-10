В рамках общегородского субботника, прошедшего 29 апреля, городской филиал Региональной общественной экологической организации "Сакральный Алтай" провел очистку семи родников Горно-Алтайска.
По словам руководителя филиала Эдуарда Кырмакова, помимо него, Алана Тырысова и прочих в акции участвовали представители спортивного клуба "Шанс" (руководитель Константин Караваев), мероприятие было согласовано со "Спецавтохозяйством".
Теперь чистыми можно назвать родники Байта (у магазина "Березка"), Каяса (ул. Красногвардейская), Кучияка, ПАТП и Партизанского лога (ул. Рабочая).
Как отметил Эдуард, в планах орагнизации - благоустройство этих родников и установка аншлагов с химическим составом воды и названиями родников.
Фото предоставлено Эдуардом Кырмаковым