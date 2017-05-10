Мой дедушка артиллерист

Деда своего я не застала в живых, он умер в 1961 году, в год моего рождения. Дедушка был обыкновенным тружеником своей страны: трудился в животноводстве, женился на моей бабушке Тишкишевой Кучияк, они растили пятерых детей, радовались мирной жизни на ябоганской земле. Но война перечеркнуло все это.

Он ушел по первому призыву на войну защищать свою родину, семью. Уходил на войну из Усть-Кана. Его звали по документам Папандиев Шидый, 1908 года рождения. Почему-то фамилия была написано в те времена неправильно, так как в алтайском языке в корне правильнее будет "Бабандыев", чем «Папандиев».

927 32

Он был человеком спокойным, совестливым, любил юмор. Эти тонкости про деда я узнала от его единственной оставшейся в живых сейчас дочери Кокпоевой Александры Шидыевны. Моя родная тетушка рассказывала, что в детстве они играли с отцовскими орденами и медалями. Всем братишкам хотелось их поносить…"Про войну папа старался много не говорить, потому что в деревне многие мужчины не возвратились с войны и ему казалось, что он в чем -то виноват, вернувшись живым". Тема до поры времени была почти закрытой.

Недавно мой брат Кокпоев Аржан, "копаясь" в дебрях Интернета, нашел архивные документы о награждении нашего деда Орденом Славы 3-ей степени. Дата подвига зафиксирована: 15.03.1945г., номер архивной записи№244247\2: "Красноармеец Папандиев в боях с немецко-фашитскими захватчиками, выполняя обязанности орудийного номера, проявили храбрость и находчивость. 15 марта 1945 года в бою за населенный пункт Дюмпельгург красноармеец Папандиев под сильным артиллерийским огнем противника бесстрашно подтаскивал снаряды к своему орудию. Осколком от вражеского снаряда Папандиев был легко ранен в ногу, но, несмотря на ранение, с поля боя не ушел и продолжал выполнять свои обязанности.

В результате четкой и самоотверженной работы красноармейца Папандиева орудие уничтожило один бронетранспортер, 75 мм орудие с расчетом, один крупнокалиберный пулемет с прислугой и 2 дома с засевшими в нем автоматчиками противника.

За смелость, самоотверженность и отвагу красноармеец Папандиев достоин правительственной награды ордена Славы 3-ей степени".

Следующий документ, удостоверяющий получение медали "За отвагу". Дата подвига - 26.01.1945, номер архивной записи №36978543: "…Орудийного номера 6 батареи красноармейца Папандиева Шыдыя за отвагу и четкость в работе по своевременному подносу боеприпасов к орудию. Во время отражения контратаки танков и пехоты противника 26 января 1945 года орудие, в расчете которого состоит Папандиев, не имело перебоя и недостатка боеприпасах. Папандиев храбро, под сильным артиллерийским огнем противника подносил снаряды, чем обеспечил четкую работу расчета, который уничтожил один танк, одно 50 мм орудие и около 20 автоматчиков противника".

Папандиев Шидый, когда вернулся домой, он встретился не только с членами своей семьи, но и старшим сыном Убаем Бабандыевым. Самый старший сын был уже повзрослевший и прошедший все перипетии фронтовой жизни. Если дед побывал не только в воюющем Западе, а также в Японии, то Убая, немного погодя, после отца, тоже призвали в Усть-Канский РВК, Ойротской АО и он побыл на фронте целых 7 лет, включая и послевоенное восстановительное время. До сих пор среди нашей родни вспоминаем нашего старшего брата Убая, про то, как он по началу приезда домой, на родину, с акцентом говорил на родном языке. Вот, оказывается, как бывает, когда человек долго не ведет речь со своими сородичами. У Бабандыева Убая Шидыевича тоже было очень много боевых наград.

Если посмотреть по годам с точки зрения моих лет, то дед Папандиев Шидый ушел на войну зрелым человеком, ему в то время было 33 года. Старшему сыну до призыва еще не было и 17 лет. Вернувшись с войны, дед успел поработать в животноводстве скотником и были, говорят, у него еще и трудовые награды. Физические недуги, последствия ранения дали о себе знать и он умирает в возрасте 53 лет. По современным меркам, это разве время умирать? Сейчас у некоторых людей в этом отрезке жизненного пути только открываются новые перспективные планы..Поэтому поколению моего деда и старшего брата достались тяжелые испытания, и они достойно это прошли. Кокпоева А.Ш., моя тетушка, вспоминала, когда хоронили нашего деда, приезжали с Усть-Канского военкомата представительные люди.

Она еще помнит ,на похоронах было много отцовских красных подушек с наградами и "нам, его детям и родственникам офицеры говорили, что до "Героя" Вашему деду, оказывается, недостает одной награды.."

Листая страницы нашей легендарной "Книги памяти", во всех томах я не нашла фамилию моего деда, брата. Почему так случилось, что нам делать? Может, где-то мы упустили что-то, а так ведь нельзя…Мы, его дети, а нас сейчас много, пройдем свой круг по инстанциям в восстановлении имени своих фронтовиков: Папандиева Шидыя, Бабандыева Убая. Все зависит от внуков и правнуков.

Скоро опять будет всероссийская акция "Бессмертный полк" в нашем Горно-Алтайске и мы вместе поднимем имена наших предков из архива памяти. Ибо наша совесть, как и совесть наших предков должна быть незыблема. Правильно звучит выражение:" Ничто не забыто, никто не забыт!"

Ольга Бабандыева