Виктор Облогин направил президенту Путину обращение с просьбой передать его дело судьям другого региона

Президенту РФ Путину В.В.

от мэра г.Горно-Алтайска Облогина В.А.

Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу Вас лично рассмотреть мое обращение. В 2014 году Вы дали хорошую оценку моего труда. Я всю жизнь честно работал на благо Родины и жителей России более 25 лет, являюсь всенародно избранным мэром столичного города Горно-Алтайска.

С 2016 года в отношении меня осуществляется незаконное уголовное преследование и обвинение меня в преступлениях, которые я не совершал. Уверен, это преследование по политическим мотивам осуществляется должностными лицами Республики Алтай, заинтересованными в отстранении меня от должности.

Прошу Вас решить вопрос о передаче уголовного дела в отношении меня за пределы Республики Алтай, так как дело сфальсифицировано и сфабриковано следственными органами Республики Алтай, и веры в справедливое и независимое судебное разбирательство у меня нет.

В знак протеста против незаконного уголовного преследования и произвола правоохранительной и судебной системы Республики Алтай объявляю бессрочную голодовку.

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928 2 7 мая 2017 г.

Мэр города Горно-Алтайска В.А.Облогин