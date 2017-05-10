Горно-Алтайск отметил 9 мая (ФОТО)

Утро 9 мая 2017 года выдалось солнечным и ветреным, и конечно же, солидная часть города к 10 утра пришла к Парку Победы – кто просто посмотреть парад, а кто и в рядах Бессмертного полка...

Военная техника, строевой шаг, ребятишки, сидящие на плечах у пап, плакаты с портретами и именами, торжественные слова и песни военных лет – так Горно-Алтайск встретил 72-ю годовщину Победы советских войск в Великой Отечественной войне.

По словам выступившего в торжественной части Главы Республики Алтай Александра Бердникова, в республика на сегодня осталось 94 ветерана ВОВ, в 1941-м на фронт ушел каждый четвертый житель Ойротии, практически все мужчины. 26 из них стали Героями Советского Союза, а один – полным кавалером ордена Славы, более 6,5 тысячи сынов Горного Алтая награждены боевыми медалями и орденами.

Настоящие боевые ордена и медали на лацканах, морщины и глаза, которые видели реальный ужас и боль – и рядом коляски, оформленные под танки и прочие боевые машины... Неоднозначную реакцию вызывают у многих маленькие ребятишки в военной форме – кто-то умиляется и фотографирует, считая что дети выглядят трогательно в пилотках и гимнастерках – как взрослые, как маленькие воины, кто-то негодует, считая, что это ни к чему, и основная цель праздника — не забывать страшную войну и понимать, что никак нельзя ее повторить, а романтизация военной формы и «маскарад» здесь неуместны....

Как бы то ни было — Бессмертный полк прошел, отгремела знакомая каждому песня про День Победы, отполыхал салют в ночном небе, а память осталась. Пока еще осталась.

Серикжан Толегенов, Бессмертный полк (посвящаю деду Кабашу)

Великий день, парад победы!..

Нестроевой, неспешный марш,

Несём портреты отцов и дедов

На самый главный праздник наш.

К аллее славы ровными рядами

В сплетении гвардейских лент

Отцы и деды шагали с нами

В такой торжественный момент

Припев:

Безмолвно шёл бессмертный полк,

И нарастал, как снежная лавина,

И нас сплотить навеки смог

Бессмертный и непобедимый!..

Безмолвно шёл бессмертный полк

По улицам моей страны,

Так дай нам бог, бессмертный полк,

Чтоб больше не было войны!

Со старых фото и портретов

Они на нас доверчиво глядят,

Кто мог представить прежде это,

Что встанем мы в единый ряд,

И что пойдём могучим строем,

Шагнув в бессмертие на века,

Мы, кровные наследники героев,

Потомки мы бессмертного полка...

Припев

Салютовала вся страна,

Победно, как и в сорок пятом,

Когда сверкали в орденах,

Чеканя шаг, советские солдаты...

И поднялась бесчисленная рать..

Фронтовики вставали, как живые,

Чтоб никогда не забывать

Те беспощадные сороковые!