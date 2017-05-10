Утро 9 мая 2017 года выдалось солнечным и ветреным, и конечно же, солидная часть города к 10 утра пришла к Парку Победы – кто просто посмотреть парад, а кто и в рядах Бессмертного полка...
Военная техника, строевой шаг, ребятишки, сидящие на плечах у пап, плакаты с портретами и именами, торжественные слова и песни военных лет – так Горно-Алтайск встретил 72-ю годовщину Победы советских войск в Великой Отечественной войне.
По словам выступившего в торжественной части Главы Республики Алтай Александра Бердникова, в республика на сегодня осталось 94 ветерана ВОВ, в 1941-м на фронт ушел каждый четвертый житель Ойротии, практически все мужчины. 26 из них стали Героями Советского Союза, а один – полным кавалером ордена Славы, более 6,5 тысячи сынов Горного Алтая награждены боевыми медалями и орденами.
Настоящие боевые ордена и медали на лацканах, морщины и глаза, которые видели реальный ужас и боль – и рядом коляски, оформленные под танки и прочие боевые машины... Неоднозначную реакцию вызывают у многих маленькие ребятишки в военной форме – кто-то умиляется и фотографирует, считая что дети выглядят трогательно в пилотках и гимнастерках – как взрослые, как маленькие воины, кто-то негодует, считая, что это ни к чему, и основная цель праздника — не забывать страшную войну и понимать, что никак нельзя ее повторить, а романтизация военной формы и «маскарад» здесь неуместны....
Как бы то ни было — Бессмертный полк прошел, отгремела знакомая каждому песня про День Победы, отполыхал салют в ночном небе, а память осталась. Пока еще осталась.
Серикжан Толегенов, Бессмертный полк (посвящаю деду Кабашу)
Великий день, парад победы!..
Нестроевой, неспешный марш,
Несём портреты отцов и дедов
На самый главный праздник наш.
К аллее славы ровными рядами
В сплетении гвардейских лент
Отцы и деды шагали с нами
В такой торжественный момент
Припев:
Безмолвно шёл бессмертный полк,
И нарастал, как снежная лавина,
И нас сплотить навеки смог
Бессмертный и непобедимый!..
Безмолвно шёл бессмертный полк
По улицам моей страны,
Так дай нам бог, бессмертный полк,
Чтоб больше не было войны!
Со старых фото и портретов
Они на нас доверчиво глядят,
Кто мог представить прежде это,
Что встанем мы в единый ряд,
И что пойдём могучим строем,
Шагнув в бессмертие на века,
Мы, кровные наследники героев,
Потомки мы бессмертного полка...
Припев
Салютовала вся страна,
Победно, как и в сорок пятом,
Когда сверкали в орденах,
Чеканя шаг, советские солдаты...
И поднялась бесчисленная рать..
Фронтовики вставали, как живые,
Чтоб никогда не забывать
Те беспощадные сороковые!