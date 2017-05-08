"Просим помочь в защите нашего директора и нашей школы"

Обращаются к Вам родители вечерней школы. Из газеты «Листок» мы узнали, что против директора школы возбуждено уголовное дело. В связи с этим хотим выразить свое мнение о прочитанном. Наши дети учатся в этой школе не с первого класса, и они пришли из разных школ. Причины перехода в эту школу, конечно, были разные, дети пропускали занятия то из-за сложности в обучении, то из-за конфликтов. Но в этой школе детям комфортно, здесь они ходят на уроки, участвуют с удовольствием в общешкольных мероприятиях, чего не было в других школах.

В вечерней школе учеников не так много, как в других школах. Их здесь понимают и помогают. Коллектив вечерней школы делает все для того, чтобы ученики чувствовали себя уютно, чтобы понимали то, что им объясняют. В школе всегда чистота. Никаких денег на ремонт и учебники мы не сдаем. Как-то все спокойно и ровно в школе. И дети, и мы, родители, вдруг поняли, что если закроют вечернюю школу, то куда мы пойдем?

Где еще нас так примут, где помогут в наших проблемах? Особенно хотим сказать о директоре этой школы. Галина Николаевна такой директор, который всегда выслушает, всегда поможет, посоветует. Никогда у нее нет раздражения на наших детей. Дети ее любят, очень хорошо относятся и к учителям, и директору. Все наши дети отмечают, что директор никогда не повышает голос, может поговорить с каждым из них, не жалеет на это времени. Администрация школы и учителя говорят с нами вежливо и тактично, очень много объясняют нам то, что должны знать мы, родители. Разве это не заслуга директора школы, ведь климат в ней создает именно директор, администрация. Много добрых слов можно сказать о школе и ее учителях. Мы все знаем, сколько сил тратят на наших педагогически запущенных детей. Сколько дополнительной работы они проводят. Наши дети, которые не хотели учиться, вдруг становятся лучшими, даже участвуют в российских конкурсах, приносят домой грамоты и благодарственные письма. Мы благодарны таким учителям, как Коробова Г.А, Василенко А.И, Акпашева Л.А, Тимошенская Н.А, Леонтьева Е.В., Осипова М.А., Клоков И.Ю. и др.

Второй год учатся в школе ученики нынешнего 8 класса. Мы, родители, хотим сказать особое спасибо за этих детей. Не знаем, что бы было с ними, если бы они не попали в эту школу. Наши дети не пропускают уроки без уважительных причин, все аттестованы за 7 класс и четверти 8 класса. Мы благодарны тем учителям, кто помогает нашим детям, завучам школы Наталье Анатольевне и Нелли Владимировне. Но особенно хотим поблагодарить таких педагогов, как Солодилова Галина Ивановна, Коробова Галина Александровна, Налимова Дина Александровна, которые, не жалея времени, не только учат, но и воспитывают наших детей. А классный руководитель Рылеева Татьяна Анатольевна, как вторая мама для них.

Можно много рассказывать об учителях и директоре этой школы, но мы хотим спросить главное, неужели мы, малообеспеченные семьи, лишимся школы, где нашим детям комфортно? Если не будет этой школы, то кто в переполненных школах будет тратить время и силы, чтобы помочь нашим детям, испытывающим трудности в обучении, кто будет организовывать различные дополнительные занятия для таких сложных детей? Мы не верим в преступность нашего директора, в ней наши дети видели защиту. Благодаря ее труду наши дети бывают в таких лагерях отдыха, как Семинский. А в прошлом году семьи из нашей школы попали на смену «Любящее сердце». А раз школа нас защищает, то и мы, родители, будем обращаться во все инстанции для защиты нашей школы и нашего директора.

Просим ВСЕХ принять наше мнение и помочь в защите нашего директора и нашей школы.

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