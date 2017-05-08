Главную транспортную жилу Горно-Алтайска перекроют в связи с празднованием Дня Победы

Завтра, 9 мая, на время проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, с целью обеспечения безопасности дорожного движения в Горно-Алтайске будет ограничено движение автотранспорта:

- с 08.30 до 11.00 часов на период легкоатлетического забега и шествия Бессмертного полка, от пересечения пр. Коммунистический – ул. Чаптынова (магазин «Чедырген») до пересечения пр. Коммунистический – пер. Промышленный (магазин «Парнас»);

- с 09.00 до 12.00 часов по пр. Коммунистическому, от пересечения пр. Коммунистический – пер. Гранитный до пересечения пр. Коммунистический – пер. Промышленный (район Мемориального комплекса «Парк Победы»);

- с 09.00 до 12.00 часов по пр. Коммунистическому, от пересечения пр. Коммунистический – пер. Гранитный до примыкания ул. Больничной. В районе Мемориального комплекса «Парк Победы» движение автомобильного транспорта будет осуществлено по пер. Гранитному, пер. Технологическому, ул. Промышленной, пер. Промышленному, ул. Больничной.

- с 16.00 часов до 23.30 в районе площади им. Ленина:

а) по ул. Э.Палкина (от здания торгового центра «Мария РА») до дома №1 по пер. Центральному;

б) по ул. Социалистической от здания Дворца Правосудия до дома №16 (Памятник Г.И. Чорос-Гуркину);

в) от пересечения ул. Э. Палкина – пер. Аптечный до пересечения ул. Чаптынова – пер. Аптечный;

г) по ул. Чорос-Гуркина от пересечения ул. Чорос-Гуркина- ул. Проточная до пересечения ул. Чорос-Гуркина - ул. Чаптынова.

В Майминском районе будет ограничено движение:

- с 9:30 до 11:30 на участке 440+211км – 444+535 км (Республика Алтай, с. Майма) федеральной автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» будет закрыто движение для автомобильного транспорта.

- от ул. Ленина, 5 до ул. Ленина, 15а в связи с проведением на Мемориале Славы торжественного митинга, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

Проезд автотранспорта организован по объездному пути: км 440+211 а/д Р-256 «Чуйский тракт» (Разъезд) – ул. Алтайская (с. Майма) – ул. Энергетиков (с. Майма) – км 444+535 а/д Р-256 «Чуйский тракт» (с. Карлушка).

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к временному ограничению движения и заранее выбрать объездной путь.

МВД по Республике Алтай