Программа празднования Дня Победы в Горно-Алтайске

9 мая в Горно-Алтайске пройдет множество праздничных мероприятий. Старт празднику даст, ставший уже традиционным, легкоатлетический забег, который стартует в 9.00 часов от здания Администрации города. С 9:30 часов от здания бывшей «Автоколонны 1931» начнет свое движение колонна «Бессмертного полка».

В 10.00 часов в районе «Парка Победы» пройдет торжественный парад, сразу после окончания которого, в 10:20 часов начнется митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 11:20 в березовой роще мемориального комплекса начнет работать реконструкция «Солдатская каша», концерт «На привале» выставки школьных музеев, военно-патриотических клубов.

С 11.00 часов на стадионе «Спартак» будет дан старт Кубку города Горно-Алтайска по футболу.

Завершатся празднования на центральной площади города, где с 20:00 часов начнется праздничный концерт. Апогеем концерта станет праздничный фейерверк, который запланирован на 22:00 часов.

В течении дня на большом экране на центральной площади и на передвижном экране, который установят в Парке Победы будут транслироваться кинофильмы о войне.

Источник: сайт мэрии Горно-Алтайска