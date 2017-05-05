Состоялось заседание суда над Виктором Облогиным

Вчера, 4 мая, в Горно-Алтайском городском суде начался процесс по делу мэра города Виктора Облогина, которого обвиняют сразу в нескольких преступлениях – мошенничестве и двух эпизодах превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным "Новостей Горного Алтая", дело рассматривает судья Марина Соколовская.

В начале заседания суд рассматривал ходатайства. Так, Облогин просил отстранить от рассмотрения дела всех судей Горно-Алтайского горсуда и отправить дело на рассмотрение в другой субъект Российской Федерации. Ему отказали, защита намерена обжаловать решение. Кроме того, сторона защиты безуспешно ходатайствовала об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста.

Суд начал заслушивать показания потерпевших. Следующее заседание назначено на 15 мая.