Активист Федор Ваганов продолжает оспаривать свое увольнение

Профсоюзный активист Федор Ваганов, трудившийся в АУ РА «Медавтотранс» водителем, уволен с 17 апреля 2017 года. Как нам сообщил сам Федор, он считает данное увольнение незаконным и будет восстанавливаться через суд.

Кроме того, по его сведениям, исковое заявление против него подано героями нашей предыдущей публикации ("Уволить человека - и все, до лампочки, как там дальше будут события развиваться", «Листок» от 5.04.2017г). Правда, пока еще никаких уведомлений об этом Ваганов не получал.

Напомним, Федор несколько раз за прошедшие полгода стоял в одиночном пикете с плакатом: «Министр, убери директора Кергилова А.П.!» возле министерства здравоохранения. Последняя такая акция состоялась 2 мая. Ваганов считает, что раз Владимир Пелеганчук, занимающий должность министра здравоохранения Республики Алтай, не прислушивается ко мнению общественности и не идет на контакт с членами профсоюза организации, то пора ставить вопрос об отставке самого министра.

Соб. Инф.