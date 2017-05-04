Более 200 тонн мусора жители Горно-Алтайске собрали на субботниках

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» и акция «Сохраним родники Алтая» прошли в Горно-Алтайске в преддверии майских праздников. По данным сайта правительства РА, в ходе акции участники убрали придомовые территории и места массового отдыха населения, набережные, берега водоемов, пустыри и лесные массивы. Всего за период весенней очистки города, с 17 по 30 апреля собрали и вывезли на полигон более 220 тонн отходов.

В мероприятиях приняли участие более девятисот человек, студенты учебных заведений и трудовые коллективы организаций и предприятий республиканской столицы.

Координатором акций выступило Управление ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Горно-Алтайска.