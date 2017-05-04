В связи с подготвкой к параду Победы в Горно-Алтайске ограничили движение

В связи с подготовкой к проведению торжественных мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 3 и 5 мая в городе Горно-Алтайске будет ограничено дорожное движение в районе Парка Победы. Ограничения будут введены с 20:00 до 21:30 часов по проспекту Коммунистическому от пересечения проспекта Коммунистический и переулка Гранитный до пересечения проспекта Коммунистический и переулка Промышленный, сообщает сайт мэрии Горно-Алтайска.

Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.