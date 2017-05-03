Не более двух сроков в одни руки!

Сергей Михайлов: "Уже очень долго руководят нами одни и те же люди. Когда-то, в 90-х годах ХХ века, когда формировалась новая Россия и когда были надежды, что она станет более счастливой, чем СССР, в Конституцию России была внесена норма о том, что одно и то же лицо не может быть президентом Российской Федерации более двух четырехлетних сроков подряд. В Конституцию Республики Алтай также была внесена аналогичная норма.

Эта норма кровью и потом была выработана другими странами, где демократия формировалась не в 1991 году, а на два-полтора столетия раньше. И казалось сначала, что она будет действовать. В 2000 году у нас появился второй по счету президент, в 2008 году он, казалось бы, ушел, исполнил эту норму, но на самом деле он ушел, чтобы остаться... Произошла так называемая рокировка. Она формально не является нарушением закона, фактически, конечно, у нас с 2008 года по 2012 год страной правил все тот же человек. За этот срок депутаты Государственной думы, которая оказалась подконтрольна исполнительной власти, исправили Конституцию и добавили к президентскому сроку два года, то есть, он стал занимать должность шесть лет. Сейчас господин Путин дорабатывает свой, ну формально третий, а фактически четвертый срок, уже шестилетний. Теперь дело идет к 2018 году, к очередным выборам и господин Путин судя по всему планирует еще на шесть лет нами начать руководить. Когда человек начинает руководить, первое время у него много сил, много энергии, у него есть какие-то новые идеи, вокруг него работники старательные. И действительно, с 2000 по 2004 годы мы наблюдали в России достаточно быстрый экономический рост. Вторые четыре года рост, может быть, не такой быстрый, но был. А теперь тот же самый человек устал. Может быть, он просто не понимает, что ему нужно уйти в отставку и писать мемуары о том, как он в 2000 годах что-то делал. И так вот если по-доброму просто сказать, человеку нужно помочь, ему нужно сказать, что ну, парень, ты устал, пусти кого-то, может быть, какого-то коммуниста на свое место, ну может быть, граждане изберут другого кандидата единоросса, но не одно и то же лицо... Профессиональная деформация происходит. а вокруг них эти бывшие старательные работники, они постепенно наглеют, заворовываются, превращаются из старательных работников в коррупционеров. Последние три года мы это наглядно видим - началось падение экономики, отчетливое совершенно падение доходов граждан, рост нищеты... Я думаю, что мы должны вежливо, спокойно сказать: "Господин Путин Владимир Владимирович, вам не следует в 2018 году баллотироваться на следующий срок, потому что ошибки накапливаются, накапливаются и под их тяжестью может просто рухнуть наша страна, наша Родина Россия".

Павел Смирнов зачитал экономические показатели Росстата на 2016 год, согласно которым население со временем все больше и больше нищает: "Больше 20 млн официально нищих в нашей стране, больше 20 млн находится на грани нищеты. Нужна ли нам такая власть, такая стабильность? Решать вам". Стоит отметить, что Павла Смирнова и Павла Пастухова прямо с митинга забрали в Следственный комитет, якобы для дачи каких-то показаний.

Выступил Федор Ваганов, считающий, что Александр Бердников должен был уйти еще после браконьерской охоты в 2009 году; депутат Кырлыкского сельского поселения Айдар Кудирмеков. Затем слово вновь взял Сергей Михайлов, напомнивший о назначении Александра Бердникова Главой РА в 2005 году, переназначении в 2009 он был переназначен, и о том, как Госсобрание - Эл Курултай РА удлинило сроки полномочий до пяти лет: "Я в тот момент был вами избран депутатом Госсобрания и участвовал в дискуссии по этому поводу. И господин Бердников, на мое замечание по поводу того, что нужно обязательно в Конституцию Республики Алтай, в статью 110, внести норму о том, чтобы не было таких разночтений, просто написать: "не более двух сроков" - он человек достаточно такой простодушный, прямо с трибуны Госсобрания мне говорит: "Сергей, ну, когда мне будет 73 года, я на третий срок не пойду". Я ему говорю - позвольте Александр Васильевич (тогда ему был 61 год), вы нами управляете с 2005 года, вы, наверное, уже устали. Он : "Ты считаешь неправильно. Меня первый раз назначали, второй раз назначали, сейчас меня изберут". Действительно, он сумел правдами-неправдами эти свои 50% плюс 525 голосов получить... и нами намерен править еще до 2024 года, хотя немолод и такой его эпический просто провал, как протечка "Алтайской ямы", требует не просто отставки, а расследования. Наши правоохранительные органы последнее время бойко ловят начальников отделов, заместителей глав районов... Но сам-то Бердников почему остается безнаказанным?"

Вера Синкина привела данные о раздаче российских территорий Китаю и Японии, а также отметила странную газовую политику нашего государства: "Одна из самых главных причин - кому наполняются карманы? Уверяю, не нам. Это дружкам Путина. Это же бешеные деньги туда идут. И наши ребятишки кладут там головы, хоть в Сирии, хоть на Украине, а деньги идут в карман друзей Путина. Разве можно так жить? Когда это закончится? Мне кто-то сказал: "Ну так его же уважают, его боятся за границей". Да, боятся, как обезьяну с гранатой, которая не знаю куда побежит и куда закинет следующую. Ну правда ведь? Саммит был, с Путиным ни один глава государства за стол не сел. Он нас не поднял с колен, на колени-то еще не вставали. Ну и нельзя, чтобы Бердников был, ну разве это глава? По рейтингу самый последний. Мы платим квартплату самую высокую по России, в Новосибирске они платят меньше - и то восстают, а мы с вами?"

Алексей Пичугин, партия "ПарНас": " Когда оккупировали Крым, Путин сказал: "Я принял решение". Вот даже Брежнев, когда вводили войска в Афганистан, не один принимал решение, а политбюро решало и голоса разделились. А сейчас один человек ... поставил мир на грани ядерной войны".

Татьяна Данилова, член партии "ПарНас": "Та стабильность, о которой все эти годы говорили, это как раз нестабильность, потому что именно сменяемость власти и обеспечивает стабильность. Коллективная безответственность как с той стороны, когда в мутной воде очень хорошо рыбку ловить, так и безответственность со стороны избирателя.. безответственности людей за собственные судьбы, они не в состоянии выйти и сказать: "Нет". Хотя завтра могут забрать его ребенка в армию и убить там, безответственно совершенно, и не похоронить возможно даже..."

Выступила также пенсионерка из Горно-Алтайска, говорившая о проблеме высоких платежей за ЖКУ, выступил студент 2 курса ГАГУ по имени Иван: "Постоянно по телевизору говорят, как на Западе все плохо. Я не знаю, я смотрю и объективно вижу, что люди живут лучше. Путин, Медведев, они будут постоянно прикрываться двумя вещами: флагом и Библией. Мы духовные, а вы предатели, что всех надо в автозак и т. д. Система уже ни к черту, все. Это просто уже, еще немного и край. Даже дело не в том, что кто-то там ворует кто-то нечестный - элементарно отсутствие здравого смысла. .. А выборы в России - давно это бутафория, на мой взгляд, в России честных выборов не было и не будет, пока мы с вами не начнем вопросы задавать".

В конце Сергей Михайлов зачитал резолюцию митинга: "Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу: 1. Прекратить фактическое нарушение статьи 81 Конституции Российской Федерации, Отказаться выдвигать свою кандидатуру на 4-й срок в 2018-м году. 2. Незамедлительно воспользоваться своими полномочиями действующего президента, объявить о недоверии Главе Республики Алтай Бердникову А.В. Главе Республики Алтай Бердникову А.В.: 1. Добровольно досрочно уйти в отставку. 2. Предоставить правоохранительным органам сведения о виновных в провале проекта особой экономической зоны "Алтайская долина".

Фото Инны Жулаевой