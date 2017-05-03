"Остановить коммунальный террор"

Первый митинг открыл Виктор Ромашкин, глава республиканских коммунистов. Он отметил, что "власть на всех уровнях заботится больше только о себе и поэтому сегодня даже проводя этот митинг, видите, сделали так, чтобы пока вот мы не могли начать целых несколько минут, потому что вот те люди нам специально, умышленно мешали проводить наш митинг". Дело в том, что когда активные граждане пришли в назначенное время к месту проведения мероприятия - памятнику Г.И. Чорос-Гуркину, там их ожидал сюрприз - какие-то люди, вроде бы работники коммунальных служб, усиленно проводили на площадке уборку - вокруг памятника что-то подметали и работали граблями, а в непосредственной близости довольно шумно работали какие-то трактора, периодически заглушая выступавших.

Виктор Ромашкин отметил, что "наше право на проведение митингов, демонстраций, шествий, пикетирований закреплено в Конституции, 31-ой статье, и это право никому не позволяется нарушать. Нам могут изменить место, но запретить нельзя, поэтому сегодня при всех тех препятствиях мы все равно митинг проводим. Сегодня среди всех требований, которые мы выставляем, есть еще требование против коммунального террора. Именно Республика Алтай во всей Сибири имеет самые дорогие тарифы на горячую воду, отопление, и поэтому мы должны потребовать от наших властей, чтобы эти вопросы были решены. Сегодня с приходом газа в Республику Алтай возникла еще одна проблема: если раньше кочегары кидали уголь и, наверно, это было трудно, то сегодня, открыв вентиль, можно создать хорошую температуру. И когда у нас в квартирах плюс и на улице плюс, то уже никакого комфорта нет. Поэтому вопросы перетопа - это, конечно, деньги с нашего с вами кармана. Мы видим, что в течение десяти лет тарифы на ЖКХ растут примерно 8-10 % в год. За десять лет - это 100%. У вас у кого-нибудь повысилась зарплата за это время на 100%? А цены растут, люди нищают. Сегодня 1% населения России владеет 90% богатства России. Это неправильно, и мы против этого должны с вами выступать, и требовать от правительства того, чтобы ресурсы природные, газ, нефть, уголь принадлежали всему народу, а не отдельным людям, которые, грубо говоря, от жира бесятся, покупают себе дорогостоящие яхты с золотыми унитазами и т.д. Поэтому мы должны предъявить и партии власти свои требования..."

Слово для выступления предоставили руководителю Алтайского регионального отделения политической партии "Родина" Марии Деминой: "Власть в России все время говорит: "Мы поднимаемся с колен", потом как мы достигали дна в экономическом кризисе, теперь что экономика оживает, и мы с вами движемся вперед. Но возникает такое чувство, что власть России, так же, как и власть республики, дала нам всем под зад, дала всему народу России. Мы летим, кувыркаемся, затягиваем потуже пояса и не понимаем, что происходит... Многие не понимают, почему сегодня находится почти год арестом Виктор Облогин. И непонятно, каким образом без участия населения города Горно-Алтайска пришла и руководит Сафронова. А ответ на самом деле очень прост. Власть сегодня формируется с помощью коррупционной системы. Как назначали нам Бердникова? По рекомендации главы государства.... Против этих коррупционных схем нам с вами нужно объединяться. Когда народ един, он непобедим!"

Секретарь рескома КПРФ Василий Кудирмеков, Сергей Кочетков - координатор майминского местного отделения партии ЛДПР, Ирина Зыкова, - младший воспитатель детского сада "Радуга" из Маймы, она подняла вопрос по заработным платам. Среди выступивших - второй секретарь рескома КПРФ Михаил Федькин, пенсионер из Маймы Владимир Акимов, секретарь рескома алтайского республиканского отделения ВЛКСМ Александр Слобожанин, который рассказ, что при раздаче листов-приглашений на этот митинг сотрудники полиции вместе с сотрудниками ТЦ "Мария-Ра" требовали, чтобы он прекратил раздавать листовки, брали с него объяснения и так далее.

Николай Коровинский, представляющий первичное отделение села Кызыл-Озек, зачитал стихи, Михаил Лазарев, руководитель Союза многодетных семей, процитировал известную фразу Дмитрия Медведева: "Денег нет, но вы держитесь" и заметил, что людей эта фраза уже не забавляет: "Я хочу эту фразу туда, наоборот ему, переадресовать - денег нет, но вы держитесь! Потому что у нас уже терпение на пределе у всех. Ситуацию в стране меняет не пассивное большинство, а как раз активное меньшинство. И если власть к нам не прислушается, а я думаю, она должна к нам прислушаться, терпение народное уже на пределе и вот-вот лопнет".

Ирина Таштандинова, член КПРФ, коснулась темы сбережения природных богатств:

- Сегодня наши земли раздаются москвичам, новосибирцам, барнаульцам. Также очень большая беда - у нас вырубают последние кедровники, это всеобщая беда республики, ведь останемся без леса. Что мы потомкам оставим? Когда пришел Бердников, он говорил, что будет введен мораторий на рубку кедра, но это все осталось словами. Сколько лет он у власти? Этого моратория нет!.. Сегодня без согласования с населением отдают у нас золотые рудники, которые раньше действовали в советское время, сейчас перестали. Все захвачено, у нас ни одного предприятия не осталось, кроме магазинов "Мария-Ра" и "Аникс", персонал которых пополняют выпускники нашего ГАГУ. Потому что нет места, где трудоустроиться. Сегодня идет всюду торговля, в магазинах, по-моему, продавцов больше чем покупателей. Если мы будем против этого бороться, мы победим.

"У нас получение участков по программе "Молодая семья" прекратили в 2015 году. С 2015 года их не выделяют ни молодым семьям, ни семьям с детьми-инвалидами, ни бывшим военнослужащим. Это просто беспредел, - говорил Павел Пастухов, - я пытаюсь пока с администрацией решить этот вопрос, но это не решается. Предлагаю объединение молодежи, партий для социально значимых проектов. Мое предложение решения проблем - это придание гласности этим проблемам, потому что об этом у нас умалчивают. Идите на митинги, смотрите за новостями и тогда все получится, я вас уверяю. Еще один вопрос, это отчет бюджетных организаций о потраченных средствах, публично. На данный момент этого тоже не производится, производится в некоторых сетях там, где-то далеко. Чтобы это узнать, надо ковырять Росреестры, Госзакупки и прочее. Мое предложение, чтобы это было публично".

На сцене выступил Сергей Михайлов. "Та ситуация, в которой Россия оказалась в настоящее время, связана с тем, что у нас грубо нарушается норма Конституции, ограничивающая президентские сроки двумя. И первоначально в Конституции предполагалось, что президент будет править не более восьми лет. Нынешний президент нами правит уже 18 лет и планирует править до 2025 года как минимум. Я предлагаю вот этот пункт, о том, чтобы Конституция соблюдалась, чтобы господин Путин не баллотировался на следующий срок обязательно внести в резолюцию", - сказал он. Последний выступавший не представился, но сообщил такую информацию: "Товарищи, вот к кому теперь нам обращаться. Озеро наше последнее, к которому мы ходим рыбачить, и то продали уже. Все, теперь старики остались без рыбы. Подгорновское озеро уже продано".