Буроголовая гаичка - птица 2017 года.

Союз охраны птиц России избрал птицей 2017 года буроголовую гаичку. Эту птицу также называют пухляком за манеру сильно распушать оперение в холодную погоду.

И, как всегда, в Комплексном зале Национальной библиотеки силами библиотекарей Козловой Надежды и Сумачаковой Светланы организована выставка про эту удивительную птичку…

И эта выставка о птицах не первая и не последняя, читатели в разные годы много узнали о таких птицах, как снегири, чайки, зимородки, чибисы и т.д. В Национальной библиотеке ежегодно оформляются выставки в Комплексном читальном зале про тех птиц, которых Союз охраны птиц России выбирает птицами года, а то ведь иначе может наступить такое время, когда некоторые виды птиц можно будет чуть ли не по пальцам пересчитать. И вот Союз охраны птиц выбрал птицей 2017 года буроголовую гаичку…

Кандидат на птицу года должен удовлетворять нескольким условиям: птица должна быть распространена на всей или большей части территории нашей страны, она должна быть легко узнаваема и нуждаться во внимании и помощи человека. Цель кампании "Птица года" - привлечение внимания населения России к нашим птицам и проблемам их охраны.

Вы посмотрите на географическую карту. На огромном пространстве - в Якутии, на Алтае, на Урале, в Башкирии, в Архангельской области, Карелии, Татарстане, Подмосковье, Брянских лесах - везде пухляк входит в число самых массовых зимующих птиц. Зимой пухляки остаются в лесах - разыскивают спрятавшихся на зиму насекомых и пауков, семена, используют запасы корма, которые заготовили летом и осенью. В морозные зимние ночи пухляки прячутся в дупла или забираются под снег, в пустоты под корнями, нижними засыпанными ветками деревьев, под снежные шапки на ветвях.

Удивительное совпадение - оказывается, что по численности пухляков в России примерно столько же, сколько людей… Но… численность пухляков, зимующих на территории Европейской России, снизилась за последние три десятилетия более чем на четверть. Пример буроголовой гаички показывает, что пора уже задуматься и о массовых видах птиц - ведь, на самом деле, не такие уж они и массовые… Обычно, когда речь идет о "птице года", то встает вопрос - что мы можем для этого вида сделать? Основное, что может помочь гаичкам, это охрана места их обитания - взрослых хвойных и смешанных, таежных лесов - от уничтожения, от вырубок и пожаров. Ну, и кормушка зимой в лесу или невдалеке от него, конечно, тоже пригодится.

Несмотря на свое хрупкое сложение, буроголовая гаичка может быть символом успешного противостояния трудностям: эта маленькая птичка зимует не только в средней полосе Европейской России, но и в Якутии, на "полюсе холода", где нередки морозы до минус 50 градусов. Суровыми зимами спасают буроголовую гаичку запасы корма, созданные в теплое время. Орнитологи подсчитали, что с весны до осени одна гаичка складирует в укромных местах до 15 кг зимнего запаса (преимущественно семян ели) - около полумиллиона кормовых объектов. Чтобы успешно перезимовать, достаточно 300 000 таких кладовок, но инстинкт велит перестраховываться - часть запасов зимой не удастся найти.

Народное название "пухляк" эта птичка получила за то, что в холода сильно распушает оперение, превращаясь в пухлый рыхлый шарик. Буроголовая гаичка - типичный лесной житель, в городах ее можно встретить разве что в лесопарках. Зимой пухляки, в отличие от своих ближайших родственников, больших синиц и лазоревок, не собираются к кормушкам в населенные пункты (хотя с удовольствием посещают кормушки на опушках хвойного или смешанного леса). Они остаются в лесах - разыскивают спрятавшихся на зиму насекомых и пауков, семена, используют запасы корма, которые заготовили летом и осенью. В морозные зимние ночи пухляки прячутся в дупла или забираются под снег, в пустоты под корнями, нижними засыпанными ветками деревьев, под снежные шапки на ветвях.

Птицы, перепархивая в кронах деревьев, постоянно попискивают, поддерживая таким образом связь друг с другом. Что-то вроде: "Вы здесь? - Я тут! Как дела? - Все в порядке!". Если же обнаруживается что-то опасное - например, птицы находят притаившуюся среди ветвей сову - начинают кричать громче. Более громкие сигналы раздаются и тогда, когда кто-то из членов стаи намеревается изменить направление движения, например, свернуть или перелететь через поляну.

Пары взрослых пухляков, которым весной удалось успешно вывести птенцов, круглый год придерживаются постоянного участка леса. Своих отпрысков, когда они вырастают (обычно это происходит ко второй половине июня - началу июля) родители прогоняют. Молодежь стайками кочует по лесам, а к зиме присоединяется к паре взрослых - но не своих родителей. С ними проводит зиму, весной же взрослые выгоняют их со своего участка, и молодым приходиться искать для гнездования другую территорию. Если кто-то из взрослых или оба не переживают зиму, их заменяют молодые птицы. Так участок обитания может существовать много лет - гораздо дольше жизни птицы (а она у пухляка в природе обычно не превышает 5 лет).

Неумолимая статистика свидетельствует, что в первый год жизни из 1000 гаичек выживает только треть, до 5 лет удается дожить примерно 50 птицам, а до 6-7 лет - только трем. Максимально известная продолжительность жизни пухляка - 9 лет.

Чем же мы можем помочь птице года? Безусловно, организовать зимнюю подкормку. Но, чтобы помочь гаичкам пережить зиму, кормушку надо повесить на окраине села или деревни, а горожанам - в парке или лесопарке. И не забывать пополнять в ней запасы корма! Сооружать для птицы года синичники малополезно - буроголовые гаички, в отличие от остальных видов синиц, живут в дуплах, которые самостоятельно выщипывают в подгнившей древесине. А вот изменение не лучших человеческих стереотипов поведения во время отдыха на природе - реальная помощь этой птичке.

Дело в том, что буроголовая гаичка реагирует острее всех птиц-дуплогнездников на пикниковый отдых с кострами (поскольку в этой ситуации в первую очередь вырубаются небольшие сухие деревья, необходимые ей для гнездования). Исчезает буроголовая гаичка из лесов, в которых провели санитарные рубки, после проведения осушительных работ, не переносит паркового благоустройства, проведенного в местах ее обитания. В 2017 год, объявленный в России Годом особо охраняемых природных территорий и Годом экологии, забота о буроголовой гаичке поможет нам всем не только формировать экологическую культуру населения, но сохранить окружающий мир для людей и птиц.

Важными мероприятиями кампании "Птица года-2017" станут также Евразиатские рождественные учеты птиц, конкурсы творческих работ, полевые экскурсии, которые познакомят людей с буроголовой гаичкой и ее ближайшими родственниками, сбор научной информации о численности и распространении этой птицы. Это прекрасные темы для уроков, занятий, творческих и исследовательских работ учащихся. Присоединяйтесь! В соседних странах тоже выбрали своих птиц года: Белоруссия - хохлатый жаворонок, Казахстан - филин, Латвия - желтая трясогузка.

Писать лозунги и плакаты с призывами "Берегите птиц!", практически бесполезно, но каждый думающий человек будет это делать, пусть даже неосознанно, главное, не обижать их, кто знает, кем мы сами были в прошлой жизни и кем станем в будущей, просто надо всегда оставаться человеком!

Ваша Татьяна Колосова