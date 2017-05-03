«Идет прямое запугивание учителей»

Главе РА, Председателю Правительства РА А.В. Бердникову от Е.В. Леонтьевой, председателя Совета трудового коллектива МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Горно-Алтайска".

Уважаемый Александр Васильевич! Обращается к вам коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения с просьбой взять на контроль уголовное дело нашего директора, которой предъявляют обвинение в растрате бюджетных средств, которые она, по версии следствия, выплатила своей дочери за фиктивную работу.

Проверку осуществляет ОЭБ и ПК по Горно-Алтайску. Расследование начато 07.04 2016 года, то есть проверка нашего учреждения осуществляется уже более одного года. Это очень мешает коллективу работать в нормальном режиме: готовить детей к экзаменам, решать проблемы "трудных" подростков, отслеживать конфликтные ситуации в семьях группы риска. Порой учителей допрашивают в рабочее время, когда по расписанию у них уроки.

Хочется сказать, что с февраля 2017 года активность сотрудников ОЭБ и ПК по расследованию дела удвоилась. Практически весь коллектив был допрошен и показал, что дочь директора работает в школе во всех качествах, по которым ее проверяли.

Казалось бы, все идет согласно порядку по проверке учреждения, если бы не одно обстоятельство, которое приводит в нерабочее состояние коллектив: оперуполномоченный отдела и следователь требуют от работников школы дать несуществующие показания на директора, при этом идет прямое запугивание учителей. Одним они говорят, что после показаний их посадят. Других доводят своими вопросами до состояния аффекта. Те, кто дает показания в пользу директора, подвергаются допросам от трех и более часов. И это при занятости учителей в образовательном процессе! Через допрашиваемых учителей передают угрозы руководителю. Учителя, которые подвергаются подобным допросам, нанимают адвокатов для защиты.

Г.Н. Терентьева - директор, который прошел все ступени профессионального роста - от рядового учителя до завуча, методиста по вечернему образованию, директора.

Она имеет звание "Почетный работник общего образования", работает в школе с 1997 года. В совершенстве владеет всеми аспектами работы этого специфического учреждения, опытный педагог, пользующийся авторитетом среди педагогов школы и города, учащихся нашей школы, родителей.

Особенно хочется сказать о школе. Вечерняя школа - это то учреждение, которое дает возможность получить образование разным категориям жителей города.

Особенно школа необходима тем учащимся, которые не смогли получить образование по разным причинам в других школах города. Наш контингент особенный: от 14 лет и без ограничения возраста.

Таким образом, школа дает осуществить конституционное право на образование всем, кто в этом нуждается. Другого такого учреждения у нас в городе нет.

Нельзя умолчать и о таких функциях нашей школы как социальная реабилитация, обучение, воспитание детей, находящихся в конфликте с законом; профилактика безнадзорности, правонарушений, асоциального поведения несовершеннолетних.

Содержание одного несовершеннолетнего с отклоняющимся от нормы поведением в спецшколах страны для республики составляет более одного миллиона рублей в год, а наш коллектив, возглавляемый Г.Н. Терентьевой, осуществляет коррекцию такого поведения за ту плату, которую нам устанавливает государство в соответствии с НСОТ. Ежегодно школа выпускает более ста учеников, многие из которых потом поступают в высшие учебные заведения.

Обращаясь с открытым письмом, мы надеемся на справедливое расследование.

Леонтьева Е.В., Коробова Г.А. (всего 12 подписей). 27.04. 2017 г.