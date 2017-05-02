Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Горно-Алтайске

1 мая около 00:20 часов, в Горно-Алтайске в районе д. 162 по пр. Коммунистическому, 42-летний житель села Майма, управляя автомобилем ВАЗ-2109 допустил наезд на пешехода – 44-летнего жителя Майминского района, переходившего проезжую часть дороги, вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. Водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП, сообщает сайт МВД по РА.

В течение 30 минут после происшествия, его виновник был задержан. С признаками алкогольного опьянения мужчину доставили на освидетельствование в медицинское учреждение. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.