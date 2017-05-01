Финал шоу-проекта «Две звезды» состоится в Майминском Центре культуры в следующую пятницу, 16 декабря. В полуфинале проекта выступили десять дуэтов. По итогам двух номинаций лидирует пара из Онгудайского района – Тимур и Эльвира Кыдыковы, рассказала «Новостям Горного Алтая» руководитель проекта Ольга Волосовцева.