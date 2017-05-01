28 апреля в актовом зале ГАГУ прошел финал конкурса красоты "Мисс студентка 2017". Девять девушек из учебных заведений Горно-Алтайска показывали себя в дефиле, проходе в купальниках, интеллектуальном конкурсе, домашнем задании.
Председатель жюри Олег Пьянков объявил победителей. "Мисс студенткой-2017" стала Анна Строгонова, студентка историко-филологического факультета ГАГУ.
Первая вице-мисс - Анастасия Чернова, психолого-педагогический факультет ГАГУ. Вторая вице-мисс - Елена Бушанова, сельскохозяйственный колледж ГАГУ. Анастасия ЧЕернова стала мисс зрительских симпатий ВКонтакте.