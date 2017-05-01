Из-за майского шествия в Горно-Алтайске образовались пробки

1 мая в Горно-Алтайске в связи с праздничным шествием частично перекрыли движение автотранспорта по ряду улиц города.

Согласно данным сайта мэрии Горно-Алтайска, с 7:00 часов до окончания мероприятий будут запрещена парковка транспортных средств: в районе здания Национального театра Республики Алтай; в районе здания Администрации города Горно-Алтайска; в районе здания Государственного собрания Эл Курултай Республики Алтай.

На период проведения мероприятий 1 мая 2017 года с 9:00 часов до 11:00 часов изменен маршрут движения автобусов по проспекту Коммунистический, начиная от пересечения проспекта с улицей Б. Головина. Общественный транспорт временно будет осуществлять работу по маршруту: ул. Б. Головина, ул. Чорос-Гуркина, ул. Проточной, ул. Социалистической, ул. Ленина.

Кроме этого, в этот день будет продлены графики работы всех маршрутных автобусов до 23.00 часов, а дежурных до 23:30 часов.

Те, кто все же в День солидарности трудящихся поспешил на работу, вынужденно потеряли в автомобильной пробке драгоценные минуты. Раздавались громогласные ругательства в автобусах и от тех, кто честно спешил на первомайский митинг. Как кричали в автобусах, было велено прийти по 24 человека от организации, а автобус так его растка едет мимо шествия обходными путями.