Quod erat demonstrandum – «Что и требовалось доказать»

На 24 и 25 апреля с администрацией Горно-Алтайска оппозиционным активистом Павлом Пастуховым было согласовано проведение пикета с использованием быстровозводимой конструкции (куба) с целью выражения мнения по поводу планируемого выдвижения Президента РФ Путина (в 2018-м году) и главы республики Бердникова (в 2019-м году) на новый срок. [Фактически эти пикеты являются подготовкой к митингу, запланированному на 29 апреля.

24 апреля при проведении пикетирования со стороны городской администрации были выставлены нелепые требования об устранении якобы нарушенных норм права. В качестве нарушений, в частности, указали то, что организатор пикета не имеет права беседовать с прохожими (за исключением сотрудников полиции и администрации), не имеет права раздавать листовки и т.д., и т.п.

Закон №54ФЗ о порядке проведения публичных мероприятий подобных ограничений не содержит и непонятно, чем руководствовались сотрудники администрации при их выдвижении.

Тем не менее, 24 апреля пикет был проведен. А вот на следующий день, явившись к согласованному месту проведения пикета, Павел Пастухов обнаружил, что на этом месте вдруг начали проводить якобы срочные ремонтные работы, и место оказалось фактически огороженным лентами.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что эти «работы» затеяны именно для того, чтобы пикет не смог состояться на бойком месте возле входа в торговый центр «Мария Ра» и люди не смогли ознакомиться с мнением пикетирующих.

Павел СМИРНОВ

Следует добавить, что ещё один пикет с «кубом» на эту же самую тему, проводившийся самим Павлом Смирновым 24 и 25 апреля в районе Жилмассива, встретил ещё большие препятствия со стороны властей. 24 апреля у Павла изъяли «на лингвистическую экспертизу» два баннера из трёх (одного Путина, одного Бердникова). Обещали вернуть на следующий день, давали честное полицайское слово. :-) Не вернули, разумеется.

25 апреля Павлу удалось поработать на пикете чуть больше 2-х часов из 4-х. Полицейские потребовали прекратить пикетирование и опять изъяли баннеры. Формальное основание для прекращения пикетирования - предписание администрации города — мол, тема пикетирования (выражение отношения к очередным срокам Путина и Бердникова) не соответствует используемым баннерам. Формальные основания для изъятия баннеров — загадка. Неформальные — настолько очевидны, что даже смешно. Фотография Путина с надписью «Надоел» на рту — вызывает неконтролируемые эмоции у тех, кто УЖЕ УСПЕЛ ЗАБЫТЬ, ЧТО ЭТО НЕ ЦАРЬ, А СЛУГА НАРОДА!

Просто этот слуга народа подзадержался на посту, который должен был покинуть ещё в 2008-м году, И понаделал дел. Одна российско-украинская война чего стоит... А теперь всё больше людей понимают, что он — НАДОЕЛ. И не имеет смысла отбирать баннеры — это не только незаконно, это ещё и глупо.