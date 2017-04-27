Городская прокуратура требует запретить митинги в Горно-Алтайске

Из письма администрации Горно-Алтайска Сергею Михайлову:

"27 апреля 2017 года получено предостережение о недопустимости нарушения закона, в соответствии с которым прокурор Горно-Алтайска предостерегает о недопустимости нарушений статьи 8 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», статьи 2 Федерального закона от б марта 200б года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях чего требует исключить факты согласования заявленных публичных мероприятий до стабилизации обстановки, связанной с угрозой совершения диверсионно-террористических актов в местах массового пребывания граждан в период подготовки и проведения первомайских праздников.

На основании вышеизложенного, Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Закона Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 61-РЗ «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Республики Алтай» предлагаем Вам рассмотреть возможность проведения публичных мероприятий после стабилизации обстановки, связанной с угрозой диверсионно-террористических актов, в местах массового пребывания граждан после проведения майских праздников".

От редакции сайта: Особую опасность с точки зрения терроризма представляют собой шествие 1 мая и массовый митинг 9 мая. Именно такие большие скопления людей могут быть наиболее привлекательны для совершения терактов злодеями разного толка. Интересно, пойдёт ли администрация города на запрет этих традиционных массовых мероприятий? Если нет, а митинги КПРФ и "Листка" будут запрещены, то, наверное, всё всем будет очевидно...