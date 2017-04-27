В Горно-Алтайске произошел пожар из-за зарядного устройства

26 апреля в Горно-Алтайске пожарные ликвидировали пожар в частном жилом секторе в микрорайоне Каяс. Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Возможно, пожар был спровоцирован замыканием электропроводки, из-за оставленного включенным в сеть зарядного устройства, говорится на сайте ГУ МЧС по РА.

Огнём повреждена баня, гараж на два автомобиля, надворные постройки. Пожарным удалось спасти близко расположенный к очагу пожара жилой дом, пострадавших нет. В ликвидации пожара было задействовано 19 человек и 6 пожарных автомобилей.