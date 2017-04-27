Третье место в Первенстве России по греко-римской борьбе

21 - 23 апреля в подмосковном городе Чехов состоялось Первенство России по греко-римской борьбе среди кадетов (старших юношей). По официальным данным, в нем приняли участие 550 спортсменов из 11 федеральных округов 81 региона.

В пятницу, 21 апреля, юные спортсмены со всех регионов Российской Федерации разыграли 4 комплекта медалей в легких весовых категориях 42, 46, 50 и 54кг. Соревнования проходили во Дворце спорта "Олимпийский".

Республику Алтай представлял 17-летний Анат Дибесов (в весовой категории до 54 кг, где в целом было заявлено 42 человека), тренеры - Зиновий Матыев, Любим Матыев, Артем Бутцик.

По словам Любима Матыева, "Анат со счетом 8:0 победил парня из Якутии, со счетом 6:1 - москвича, со счетом 6:0 - новосибирца.

За выход в финал он сразился со спортсменом из Санкт-Петербурга и проиграл - 5:6. В схватке за третье место он встретился с представителем Калмыкии и победил - 6:1".

Фото предоставлено Любимом Матыевым