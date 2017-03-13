Папаша-алиментщик лишился земли в пользу детей

Судебные приставы передали взыскателю в счет возмещения задолженности по алиментам ранее арестованное у должника имущество – земельный участок общей площадью 600 кв. м, расположенный в черте Горно-Алтайска. В отделе судебных приставов по Горно-Алтайску УФССП России по Республике Алтай на исполнении находится исполнительный документ о взыскании алиментов с гражданина С. в пользу двух его сыновей от первого брака. Должник практически не перечислял денежных средств на содержание своих детей. Как пояснил гражданин С. судебному приставу-исполнителю, он не выплачивает алименты из-за затруднительного материального положения в связи с тем, что официально не трудоустроен, сообщает сайт УФССП по РА.

В целях исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель приступила к принудительному взысканию алиментов. Она исследовала имущественное положение должника и установила, что гражданину С. на праве собственности принадлежит земельный участок населенных пунктов для строительства жилого дома общей площадью 600 кв. м, расположенный в черте г. Горно-Алтайска. Судебный пристав-исполнитель наложила арест на данную недвижимость.

Вследствие того, что арестованное имущество не реализовалось в связи с отсутствием покупательского спроса, судебный пристав-исполнитель предложила взыскателю воспользоваться данным ему законом правом и оставить имущество себе в счет возмещения алиментов. Взыскатель подала в горно-алтайский отдел судебных приставов соответствующее заявление.

Таким образом, земельный участок передан взыскателю в счет возмещения алиментных платежей.