Студент из соседнего региона отнял смартфон у подростка в Горно-Алтайске

В дежурную часть полиции с заявлением обратилась жительница республиканской столицы, которая сообщила, что в одном из торговых центров Горно-Алтайска неизвестный молодой человек похитил смартфон, принадлежащий ее сыну. Сумма причиненного ущерба составила 10000 рублей. Как рассказывает сайт МВД по РА, потерпевший вместе с друзьями находился в кафе, расположенном в торговом центре. За столик к подросткам подсел незнакомый молодой человек и попросил посмотреть принадлежащий потерпевшему мобильный телефон. Подросток передал телефон незнакомцу, который поинтересовался техническими характеристиками аппарата, после чего положил его в карман свой куртки и скрылся.

Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место преступления, изъяли записи с камер видеонаблюдения, благодаря которым была установлена причастность к совершению грабежа 19-летнего жителя Алтайского края, студента одного из средне-специальных учебных заведений соседнего региона.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан в городе Бийске и доставлен для разбирательства в отдел МВД России по Горно-Алтайску. Молодой человек пояснил, что похищенный телефон сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.